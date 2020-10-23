В сети вспомнили архивные фото принцессы Анны, дочери королевы Елизаветы II. В 1970-х годах она приезжала в СССР, а именно в Киев, на чемпионат Европы по конному спорту. Опубликовали видео, где принцесса даже упала с лошади.

В профиле "Исторические фото" в твиттере опубликовали архивное фото единственной дочери королевы Елизаветы II – принцессы Анны. Как стало известно, в 1973 году она приезжала в Советский Союз. Тогда ей было 23 года, принцесса была помолвлена с британским спортсменом-наездником Марком Филлипсом.

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В сентябре 1973 года принцесса Анна приехала в Киев вместе с мужем Елизаветы II принцем Филиппом. Тогда в городе проходили соревнования по чемпионату Европы по конному спорту. А принцесса Анна. как и ее мать, очень любит лошадей и имеет большой опыт в этом виде спорта. Архивное фото очень быстро распространилось по сети и набрало множество ретвитов и распространений.

Принцесса Анна (слева), единственная дочь королевы Елизаветы II в Киеве. СССР. 1970-е. pic.twitter.com/foYkDs0WlD — Исторические Фото (@HistoryFoto) October 21, 2020

Соревнование происходило на территории Пирогова и на его окраинах. На архивном ролике, сохранившемся до сих пор, можно увидеть, как принцесса Анна падает со скакуна. Лошадь неудачно перепрыгнула ограждение, а потому упала, потянув за собой 23-летнюю девушку. Но, к счастью, все обошлось без травм.

Смотреть видео с принцессой Анной в Киеве онлайн: