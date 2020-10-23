У мережі пригадали архівні фото принцеси Анни - доньки королеви Єлизавети ІІ. У 1970-х роках вона приїздила до СРСР, а саме до Києва, на чемпіонат Європи з кінного спорту. Опублікували відео, де принцеса навіть впала з коня.

У профілі "Історичні фото" в твітері опублікували архівне фото єдиної доньки королеви Єлизавети ІІ – принцеси Анни. Як стало відомо, у 1973 році вона приїздила до Радянського Союзу. Тоді їй було 23 роки, принцеса була заручена з британським спортсменом-кінником Марком Філліпсом.

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У вересні 1973 року принцеса Анна приїхала до Києва разом з чоловіком Єлизавети ІІ принцом Філіпом. Тоді в місті проходили змагання з чемпіонату Європи з кінного спорту. А принцеса Анна. як і її мати, дуже любить коней та має неабиякий досвід в цьому виді спорту. Архівне фото дуже швидко розповсюдилось по мережі та набрало безліч ретвітів та поширень.

Принцесса Анна (слева), единственная дочь королевы Елизаветы II в Киеве. СССР. 1970-е. pic.twitter.com/foYkDs0WlD — Исторические Фото (@HistoryFoto) October 21, 2020

Змагання відбувалося на території Пирогова та на його околицях. На архівному ролику, що зберігся досі, можна побачити, як принцеса Анна падає зі скакуна. Кінь невдало перестрибнув огорожу, а тому впав, потягнувши за собою 23-річну дівчину. Але, на щастя, все обійшлось без травм.

Дивитися відео з принцесою Анною в Києві онлайн: