Донька Єлизавети ІІ впала з коня під Києвом: архівні фото та відео
У мережі пригадали архівні фото принцеси Анни - доньки королеви Єлизавети ІІ. У 1970-х роках вона приїздила до СРСР, а саме до Києва, на чемпіонат Європи з кінного спорту. Опублікували відео, де принцеса навіть впала з коня.
У профілі "Історичні фото" в твітері опублікували архівне фото єдиної доньки королеви Єлизавети ІІ – принцеси Анни. Як стало відомо, у 1973 році вона приїздила до Радянського Союзу. Тоді їй було 23 роки, принцеса була заручена з британським спортсменом-кінником Марком Філліпсом.
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У вересні 1973 року принцеса Анна приїхала до Києва разом з чоловіком Єлизавети ІІ принцом Філіпом. Тоді в місті проходили змагання з чемпіонату Європи з кінного спорту. А принцеса Анна. як і її мати, дуже любить коней та має неабиякий досвід в цьому виді спорту. Архівне фото дуже швидко розповсюдилось по мережі та набрало безліч ретвітів та поширень.
Змагання відбувалося на території Пирогова та на його околицях. На архівному ролику, що зберігся досі, можна побачити, як принцеса Анна падає зі скакуна. Кінь невдало перестрибнув огорожу, а тому впав, потягнувши за собою 23-річну дівчину. Але, на щастя, все обійшлось без травм.
Дивитися відео з принцесою Анною в Києві онлайн: