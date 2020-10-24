Американський бодібілдер та кіноактор Арнольд Шварценеггер нещодавно переніс операцію на серці. Новиною він поділився з шанувальниками та показав ексклюзивні фото з лікарняної палати.

73-річний американський актор Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серце по заміні аортального клапана. Він розповів про це та опублікував фото з лікарні на своїй офіційній сторінці в інстаграмі.

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За словами актора, зараз він почувається добре. Операція була проведена в місті Клівленді, що в штаті Огайо. Після успішної процедури актор навіть прогулявся по місту та переглянув декілька статуй. Арнольду Шварценеггеру замінили клапан після попередньої операції на новий.

Завдяки команді клініки в Клівленді у мене є новий аортальний клапан, який замінив клапан після моєї попередньої операції. Я відчуваю себе фантастично і вже прогулявся по вулицях Клівленда, оглянувши дивовижні статуї в місті,

– написав Арнольд Шварценеггер під фото.

На одному з фото актор постає на лікарняному ліжку, мабуть, через певний час після операції. Він показує великий палець, таким чином запевняючи, що в нього все добре. А вже на інших світлинах Шварценеггер постає біля різних скульптур Клівленда в чорних штанах, синій спортивній куртці та чорно-білих кросівках.

У коментарях під світлинами шанувальники підтримали актора та побажали йому якнайшвидшого одужання, зокрема й зіркові колеги Арнольда. "Молимось за швидке відновлення, Арнольде!", "Радий чути, що ти добре почуваєшся", "Як чудово, що ти повернувся! Надсилаємо вам багато любові", – написали фоловери.

Для перегляду фото гортайте праворуч: