Відома американська акторка та модель Емілі Ратажковскі вкотре позувала перед камерою у купальнику власного бренду Inamorata. Вона похизувалася пишними грудьми та довгими стрункими ногами.

Спекотне фото знаменитості опублікували на офіційній сторінці її бренду в інстаграмі. Емілі завжди позує у фотосетах для рекламних кампаній нових колекцій Inamorata.

Гаряче У мінібікіні: Емілі Ратажковскі похизувалася пікантними формами – спекотні фото

Улюблениця мільйонів не соромиться демонструвати своє тіло в мінімальній кількості одягу, або взагалі без нього. Цього разу зірка зображена на знімку в купальнику бежевого кольору. Крихітне бікіні ледь прикрило інтимні зони її пишних грудей та оголило пружні сідниці. Також на кадрі видно довгі ноги знаменитості.

Таке сексуальне вбрання Ратажковскі поєднала зі світлими босоніжками на високих підборах. Вона доповнила образ золотими сережками та браслетом. Волосся модель акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках та нюдовою помадою на губах.

Також увагу привертає звабливий і проникливий погляд акторки. Вона дивиться в камеру, еротично позуючи, та розбурхує уяву багатомільйонної аудиторії прихильників.



Емілі Ратажковскі у крихітному бікіні / Instagram / @inamoratawoman