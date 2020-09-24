Известная американская актриса и модель Эмили Ратаковски в очередной раз позировала перед камерой в купальнике собственного бренда Inamorata. Она похвасталась пышной грудью и длинными стройными ногами.

Жаркое фото знаменитости опубликовали на официальной странице ее бренда в инстаграме. Эмили всегда позирует в фотосетах для рекламных кампаний новых коллекций Inamorata.

Горячее в минибикине: Эмили Ратаковски похвасталась пикантными формами – жаркие фото

Любимица миллионов не стесняется демонстрировать свое тело в минимальном количестве одежды, или вообще без него. На этот раз звезда изображена на снимке в купальнике бежевого цвета. Крошечное бикини едва прикрыло интимные зоны ее пышной груди и обнажило упругие ягодицы. Также на кадре видны длинные ноги знаменитости.

Такой сексуальный наряд Ратаковски соединила со светлыми босоножками на высоком каблуке. Она дополнила образ золотыми серьгами и браслетом. Волосы модель аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.

Также внимание привлекает обольстительный и проницательный взгляд актрисы. Она смотрит в камеру, эротично позируя, и будоражит воображение многомиллионной аудитории поклонников.



Эмили Ратаковски в крошечном бикини / Instagram / @inamoratawoman