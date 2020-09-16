Американська модель Емілі Ратажковські заявила, що постраждала від сексуального насильства з боку фотографа Джонатана Ледера. Дівчині тоді було 20 років.

Модель Емілі Ратажковські написала есе для New York Magazine, де і розповіла про те, що зазнала сексуального насилля. За її словами, це сталося в 2012 році. Дівчина була "дуже-дуже п'яна", коли фотограф "засунув в неї пальці".

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Тоді модель не була такою відомою. Вона приїхала в будинок фотографа на "безкоштовну редакційну зйомку". За вказівкою Джонатана Ледера, Емілі позувала в спідній білизні. Фотограф постійно наливав їй вино, а потім попросив оголитися повністю. Коли дівчина присіла на диван, він "засунув в неї пальці".

Велика частина того, що було далі, розмита, за винятком відчуттів. Я не пам'ятаю поцілунків, але пам'ятаю, як його пальці раптово опинилися всередині мене. Це дійсно було дуже боляче,

– написала Ратажковські.

Дівчина відштовхнула руку Ледера та пішла. Вона переночувала в його домі в одній з спалень з острахом, що він повернеться.

Фотограф спростував звинувачення моделі і назвав їх занадто банальними й дитячими. 4 роки тому Джонатан Ледер опублікував також без її дозволу оголені фото моделі в книжці "Емілі Ратажковські". Дівчина сказала, що він використав її найвульгарніші світлини.