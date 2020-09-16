Эмили Ратаковски обвинила известного фотографа в сексуальном насилии
Американская модель Эмили Ратаковски заявила, что пострадала от сексуального насилия со стороны фотографа Джонатана Ледера. Девушке тогда было 20 лет.
Модель Эмили Ратаковски написала эссе для New York Magazine, где и рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию. По ее словам, это произошло в 2012 году. Девушка была "очень-очень пьяна", когда фотограф "засунул в нее пальцы".
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Тогда модель не была такой известной. Она приехала в дом фотографа на "бесплатную редакционную съемку". По указанию Джонатана Ледера, Эмили позировала в нижнем белье. Фотограф постоянно наливал ей вино, а потом попросил обнажиться полностью. Когда девушка присела на диван, он "засунул в нее пальцы".
Большая часть того, что было дальше, размыта, за исключением ощущений. Я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Это действительно было очень больно,
– написала Ратаковски.
Девушка оттолкнула руку Ледера и ушла. Она переночевала в доме в одной из спален со страхом, что он вернется.
Фотограф опроверг обвинения модели и назвал их слишком банальными и детскими. 4 года назад Джонатан Ледер опубликовал также без ее разрешения обнаженные фото модели в книге "Эмили Ратаковски". Девушка сказала, что он использовал ее самые вульгарные фотографии.