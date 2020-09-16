Американская модель Эмили Ратаковски заявила, что пострадала от сексуального насилия со стороны фотографа Джонатана Ледера. Девушке тогда было 20 лет.

Модель Эмили Ратаковски написала эссе для New York Magazine, где и рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию. По ее словам, это произошло в 2012 году. Девушка была "очень-очень пьяна", когда фотограф "засунул в нее пальцы".

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Тогда модель не была такой известной. Она приехала в дом фотографа на "бесплатную редакционную съемку". По указанию Джонатана Ледера, Эмили позировала в нижнем белье. Фотограф постоянно наливал ей вино, а потом попросил обнажиться полностью. Когда девушка присела на диван, он "засунул в нее пальцы".

Большая часть того, что было дальше, размыта, за исключением ощущений. Я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Это действительно было очень больно,

– написала Ратаковски.

Девушка оттолкнула руку Ледера и ушла. Она переночевала в доме в одной из спален со страхом, что он вернется.

Фотограф опроверг обвинения модели и назвал их слишком банальными и детскими. 4 года назад Джонатан Ледер опубликовал также без ее разрешения обнаженные фото модели в книге "Эмили Ратаковски". Девушка сказала, что он использовал ее самые вульгарные фотографии.