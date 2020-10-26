Шведська модель, ангел Viktoria's Secret Ельза Госк продовжує ділитися відвертими світлинами навіть під час вагітності. Днями вона позувала на узбережжі в яскравому купальнику, який гарно оголив її животик.

Ельза Госк незмінно демонструє розкішне тіло. Вона красива і впевнена в собі і зараз проживає один із найяскравіших та найкращих періодів у житті. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Ельза вкотре поділилася знімками у відвертому купальнику.

Дивіться також Позувала топлес: Ельза Госк прикрила оголені груди руками – спекотне фото

Майбутня зіркова матуся позувала на морському узбережжі у красивому бікіні синього кольору з квітковим принтом. Бюсгальтер ледь прикрив пишні груди знаменитості. Поверх нього Ельза одягнула сітчасту кофту оранжевого кольору, яка допомогла зробити образ ще яскравішим. Чималий вагітний животик вже не вдається приховувати, тому Госк сміливо демонструє його та насолоджується кожною миттю особливого стану.

Волосся білявка заплела у дві косички, залишивши декілька пасм спереду. Доповнила пляжний look сонцезахисними окулярами зі світлими лінзами. На обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках, яким підкреслила натуральну вроду.

Для перегляду фото гортайте праворуч