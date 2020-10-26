Шведская модель, ангел Viktoria's Secret Эльза Хоск продолжает делиться откровенными фотографиями даже во время беременности. На днях она позировала на побережье в ярком купальнике, который красиво обнажил ее животик.

Эльза Хоск неизменно демонстрирует роскошное тело. Она красива и уверена в себе и сейчас проживает один из самых ярких и лучших периодов в жизни. Так, на личной странице в Инстаграме Эльза в очередной раз поделилась снимками в откровенном купальнике.

Смотрите также Позировала топлес: Эльза Хоск прикрыла обнаженную грудь руками – жаркое фото

Будущая звездная мамочка позировала на морском побережье в красивом бикини синего цвета с цветочным принтом. Бюсгальтер едва прикрыл пышную грудь знаменитости. Поверх него Эльза надела сетчатую кофту оранжевого цвета, которая помогла сделать образ еще ярче. Немалый округлый животик уже не удается скрывать, поэтому Хоск смело демонстрирует его и наслаждается каждым мгновением особого состояния.

Волосы блондинка заплела в две косички, оставив несколько прядей спереди. Дополнила пляжный look солнцезащитными очками со светлыми линзами. На лице сделала макияж в нюдовых оттенках, которым подчеркнула натуральную красоту.

Для просмотра фото листайте направо