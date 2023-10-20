10 приладів, які краще вимикати на ніч з розетки

Вимикання деякої техніки на ніч із розетки допоможе зекономити чимало коштів. Адже підключені прилади продовжують споживати електроенергію, навіть якщо ми ними не користуємось.

Якщо вимикати прилади з розетки, ми не лише збережемо частину коштів, а й будемо грамотно споживати електроенергію. Це стосується періодів, коли Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру, і є потреба в економії електрики. Які прилади краще вимикати на ніч – знає 24 Канал.

До теми Важливо знати: коли можна залишати вилки електроприладів в розетці

Які прилади треба вимикати на ніч із розетки

Ноутбук чи комп'ютер варто відмикати від мережі, якщо ви ними не користуєтесь. Тому що вони просто даремно будуть "намотувати" вам кіловати. А так, можна трішки зекономити.

У людей є звичка засинати під увімкнений телевізор або просто вимикати його лише пультом. Але у таких випадках він продовжує споживати електроенергію. До того така звичка негативно впливає на самопочуття, порушуючи сон.



Сон під телевізор / Фото Shutterstock

Поширеною є практика заряджати телефон вночі. Відповідно він усю ніч перебуває увімкненим у розетку. Так, це "їсть" електроенергію, й доводиться більше платити. До того ж тривале заряджання через певний час виводить з ладу саму батарею гаджета.



Заряджання телефона / Фото Freepik

Вай-фай роутер – це той пристрій, який тримають підключеним до мережі всі люди. І триває це 24 на 7. Але у цьому немає потреби, адже ви не користуєтесь інтернетом всю ніч.

У холодну пору люди часто вмикають електричні обігрівачі у приміщенні. Утім, вони "з'їдають" досить багато електроенергії. Тож фахівці закликають не залишати їх увімкненими у розетку.



Електричний обігрівач / Фото "Розетка"

Слідкуйте за тим, щоб вимикати світло у кімнаті, де ви не перебуваєте. І від'єднуйте від мережі настільні лампи на ніч, аби зекономити трохи коштів.

Фахівці радять витягувати вилки з розетки побутових приладів. Йдеться про мікрохвильовку, електрочайник, кавову машину чи тостер. Загалом будь-яку техніку, якою ви користуєтесь короткий проміжок часу, треба вимикати.

До речі, мікрохвильовку можна використовувати не лише для підігрівання їжі. Є ще деякі корисні способи, які знадобляться кожній господині.