Если отключать приборы из розетки, мы не только сохраним часть средств, но и будем грамотно потреблять электроэнергию. Это касается периодов, когда Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру, и есть потребность в экономии электричества. Какие приборы лучше выключать на ночь – знает 24 Канал.

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Какие приборы нужно выключать на ночь из розетки

Ноутбук или компьютер стоит отключать от сети, если вы ими не пользуетесь. Потому что они просто зря будут "наматывать" вам киловаты. А так, можно немного сэкономить.

У людей есть привычка засыпать под включенный телевизор или просто выключать его только пультом. Но в таких случаях он продолжает потреблять электроэнергию. К тому же такая привычка негативно влияет на самочувствие, нарушая сон.



Сон под телевизор / Фото Shutterstock

Распространена практика заряжать телефон ночью. Соответственно, он всю ночь находится включенным в розетку. Таким образом, это "ест" электроэнергию, и приходится больше платить. К тому же продолжительная зарядка через некоторое время выводит из строя саму батарею гаджета.



Зарядка телефона / Фото Freepik

Вай-фай роутер – это устройство, которое держат подключенным к сети все люди. И длится это 24 на 7. Но в этом нет нужды, вы ведь не пользуетесь интернетом всю ночь.

В холодное время люди часто включают электрические обогреватели в помещении. Впрочем, они "съедают" достаточно много электроэнергии. Специалисты призывают не оставлять их включенными в розетку.



Электрический обогреватель / Фото "Розетка"

Следите за тем, чтобы выключать свет в комнате, где вы не находитесь. И отсоединяйте от сети настольные лампы на ночь, чтобы сэкономить немного денег.

Специалисты советуют вытаскивать вилки из розетки бытовых приборов. Речь идет о микроволновке, электрочайнике, кофемашине или тостере. В общем, любую технику, которой вы пользуетесь короткий промежуток времени, следует выключать.

Кстати, микроволновку можно использовать не только для подогрева пищи. Есть еще некоторые полезные способы, которые понадобятся каждой хозяйке.