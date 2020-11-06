Канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" на телеканалі СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився з прихильниками світлиною з телеведучою Машею Єфросиніною.

Новий кадр телеведучий опублікував у своєму інстаграмі. На світлині Ектор Хіменес-Браво усміхнено позує з телеведучою Машею Єфросиніною. Шеф-кухар зазначив, що радий зустріти знаменитість у своєму ресторані в’єтнамської кухні NAM.

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Маша Єфросиніна для обіду в ресторані одягнулася в оранжевий світшот та постала перед камерою без макіяжу. Волосся вклала рівно.

Ця красуня обожнює ланчі в NAM. Так приємно зустріти Машу Єфросиніну з донькою Наною в нашому ресторані. Мені дуже приємно, що така вишукана та елегантна дівчина обирає мої страви,

– написав шеф-кухар.

Прихильники звикли часто бачити телеведучу в бездоганних мейках та образах, тож зазначили, що спочатку Єфросиніну без макіяжу навіть не впізнали.

"Маша без фільтру", "Маша напевно ще не бачила цю публікацію", "Я не впізнала Машу. Якщо чесно – без мейку потрібно бути лише вдома і перед сном. Мейк – як розкішна білизна, жінці дуже личить", – написали в коментарях підписники.