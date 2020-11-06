Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" на телеканале СТБ Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками фотографией с телеведущей Машей Ефросининой.

Новый кадр телеведущий опубликовал в своем Инстаграме. На фотографии Эктор Хименес-Браво улыбчиво позирует с телеведущей Машей Ефросининой. Шеф-повар отметил, что рад встретить знаменитость в своем ресторане вьетнамской кухни NAM.

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Маша Ефросинина для обеда в ресторане оделась в оранжевый свитшот и предстала перед камерой без макияжа. Волосы уложила ровно.

Эта красавица обожает ланчи в NAM. Так приятно встретить Машу Ефросинину с дочкой Наной в нашем ресторане. Мне очень приятно, что такая изысканная и элегантная девушка выбирает мои блюда,

– написал шеф-повар.

Поклонники привыкли часто видеть телеведущую в безупречных мейках и образах, поэтому отметили, что сначала Ефросинину без макияжа даже не узнали.

"Маша без фильтра", "Маша наверное еще не видела эту публикацию", "Я не узнала Машу. Если честно – без мейка нужно быть только дома и перед сном. Мейк – как роскошное белье, женщине очень идет", – написали в комментариях подписчики.