Колишня учасниця проєктів "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко вперше стала мамою. Зірка народила хлопчика.

5 жовтня Влада Роговенко вперше стала мамою. В учасниці проєктів та її чоловіка Олександра народився син, хлопчика назвали Марком. Про це повідомив Новий канал.

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Влада не соромилась розповідати про свої пологи, тож близько 12 години зірка проінформувала підписників в інстаграмі про те, що в неї починаються перейми. В лікарню Владу відвезла подруга Ольга, оскільки чоловік дівчини зараз перебуває в рейсі. Нагадаємо, що він працює моряком.

Владислава зізналась, що перейми – це неймовірні відчуття. Новоспечена матуся розповідала, що їй лячно від того, що можна було очікувати далі. Вона не знала, як все це пережити.

Половину переймів я проспала, навіть не звернула уваги – ну, тягне живіт і тягне, не смертельно ж. Зранку ще встигла на пошту з’їздити, сорочку собі попрасувати, прання закинути, і лише потім вирушила в пологовий будинок. Коли перейми посилилися, стало нестерпно боляче,

– зізналась Влада.

Згодом дівчині зробили епідуральну анестезію, тому їй стало трохи легше. Зворушливою світлиною з малюком дівчина поділилась в соцмережах.

Що відомо про Владу Роговенко

У 2014 році Владислава Роговенко стала учасницею першого сезону шоу "Супермодель по-українськи". Характер дівчини був доволі конфліктний, тому їй було важко знайти собі однодумців серед решти учасниць. Тоді проєкт допоміг їй скинути 9 кілограмів, навчитися позувати та дефілювати. Влада зазначала, що прийшла довести, що зі зростом 157 сантиметрів можна стати моделлю. Дівчина покинула проєкт на 11 тижні.

Через кілька років глядачі мали змогу знову побачити Владиславу на телеекранах. Вона прийшла на шоу "Від пацанки до панянки", щоб позбутися наркотичної залежності та налагодити життя. Тоді вона покинула проєкт на 12 тижні. На думку дирекції, дівчина була найбільш готовою до нового життя.

На початку травня Влада повідомила про свою вагітність Аллі Костромічовій, Соні Плакидюк та Сергію Нікітюку, тоді вона була на четвертому місяці. Дівчина розповіла і про свого обранця та батька дитини Олександра. Він – моряк, тому може по пів року проводити на роботі. Але Влада зазначала, що "може воно й на краще".