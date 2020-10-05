Бывшая участница проектов "Супермодель по-украински" и "От пацанки до панянки" Владислава Роговенко впервые стала мамой. Звезда родила мальчика.

5 октября Влада Роговенко впервые стала мамой. У участницы проектов и ее мужа Александра родился сын, мальчика назвали Марком. Об этом сообщил Новый канал.

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Влада не стеснялась рассказывать о своих родах, поэтому около 12:00 звезда проинформировала подписчиков в инстаграме о том, что у нее начинаются схватки. В больницу Владу увезла подруга Ольга, поскольку муж девушки сейчас находится в рейсе. Напомним, что он работает моряком.

Владислава призналась, что схватки – это невероятные ощущения. Новоиспеченная мама рассказывала, что ей страшно от того, что можно ожидать дальше. Она не знала, как все это пережить.

Половину схваток я проспала, даже не обратила внимания – ну, тянет живот и тянет, не смертельно же. Утром еще успела на почту съездить, рубашку себе погладить, стирку забросить, и только потом отправилась в роддом. Когда схватки усилились, стало невыносимо больно,

– призналась Влада.

Впоследствии девушке сделали эпидуральную анестезию, поэтому ей стало немного легче. Трогательной фотографией с малышом девушка поделилась в соцсетях.

Что известно о Владе Роговенко

В 2014 году Владислава Роговенко стала участницей первого сезона шоу "Супермодель по-украински". Характер девушки был достаточно конфликтный, поэтому ей было трудно найти себе единомышленников среди остальных участниц. Тогда проект помог ей сбросить 9 килограммов, научиться позировать и дефилировать. Влада отмечала, что пришла доказать, что с ростом 157 сантиметров можно стать моделью. Девушка покинула проект на 11 неделе.

Через несколько лет зрители имели возможность снова увидеть Владиславу на телеэкранах. Она пришла на шоу "От пацанки до панянки", чтобы избавиться от наркотической зависимости и наладить жизнь. Тогда она покинула проект на 12 неделе. По мнению дирекции, девушка была наиболее готова к новой жизни.

В начале мая Влада сообщила о своей беременности Алле Костромичовой, Соне Плакидюк и Сергею Никитюку, тогда она была на четвертом месяце. Девушка рассказала и о своем избраннике и отце ребенка Александре. Он – моряк, поэтому может по полгода проводить на работе. Но Влада отмечала, что "может оно и к лучшему".