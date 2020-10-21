Колишня дружина лідера гурту Genesis Філа Коллінза здійснила збройне захоплення його будинку разом з своїм теперішнім чоловіком. Музикант подав на жінку до суду.

Про випадок збройного захоплення повідомляє видання Fox News. Відомий британський музикант та лідер гурту Genesis Філ Коллінз намагається відстояти право за свій будинок.

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Дружина 69-річного Філа Коллінза Оріанна Севей орієнтовно в серпні цього року вирішила розлучитися з чоловіком. Вона покинула співака і поїхала до Лас-Вегаса, де знайшла нове кохання. До слова, чоловік виявився також музикантом.

Після того, як новоспечена пара одружилась, Оріанна з чоловіком прибули до будинку Філа, що перебуває в Маямі. Вони зайняли його та не збираються покидати дім. Крім того, подружжя найняло чотирьох озброєних охоронців, що патрулюють на подвір'ї особняка. Також вони заблокували всі камери спостереження всередині будинку та біля нього.

Філ Коллінз подав на колишню дружину до суду, наголосивши на тому, що особняк – це його власність, а Оріанна взагалі не має права там перебувати.

Вартто зазначити і те, що колишнє подружжя розлучалося ще в 2008 році, вони мають двох дітей. Через це Філ заплатив Оріанні близько 46 мільйонів доларів. Але в 2016 році жінка заявила, що вони помирилися і планують одружитися знову.