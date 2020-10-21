Бывшая жена лидера группы Genesis Фила Коллинза осуществила вооруженный захват его дома вместе со своим теперешним мужем. Музыкант подал на женщину в суд.

О случае вооруженного захвата сообщает издание Fox News. Известный британский музыкант и лидер группы "Genesis" Фил Коллинз пытается отстоять право за свой дом.

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Жена 69-летнего Фила Коллинза Орианна Севей ориентировочно в августе этого года решила развестись с мужем. Она покинула певца и уехала в Лас-Вегас, где нашла новую любовь. К слову, мужчина оказался также музыкантом.

После того, как новоиспеченная пара вышла замуж, Орианна с мужем прибыли в дом Фила, находящийся в Майами. Они заняли его и не собираются покидать. Кроме того, супруги наняли четырех вооруженных охранников, патрулирующих во дворе особняка. Также они заблокировали все камеры наблюдения внутри дома и возле него.

Фил Коллинз подал на бывшую жену в суд, отметив, что особняк – это его собственность, а Орианна вообще не имеет права там находиться.

Стоит отметить и то, что бывшие супруги разводились еще в 2008 году, они имеют двоих детей. Из-за этого Фил заплатил Орианне около 46 миллионов долларов. Но в 2016 году женщина заявила, что они помирились и планируют пожениться снова.