Днями мережею розлетілись цитати зі скандального інтерв'ю, яке нібито дала ексдружина кандидата в мери Києва Сергія Притули Юлія. Сама жінка спростувала те, що спілкувалась з журналістами "Zirki.info", і зізналась, що з колишнім чоловіком лише посміялась з матеріалу.

На особистій сторінці у фейсбуці ексдружина Сергія Притули Юлія відреагувала на скандальне інтерв'ю, у якому нібито вперше наважилась розповісти про домашнє насильство і агресію колишнього та його надмірне прагнення грошей. Вона наголосила, що коментувати "гівностаттю в лайновиданні" не планувала, проте безліч людей повірили в псевдоматеріал і висловлюють їй співчуття в мережі.

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Юлія наголосила, що з Сергієм Притулою вони лише посміялись з інтерв'ю, яке покликане нашкодити його репутації перед виборами мера Києва.

Примітивне таке інтерв'ю з позиції вівцежертви, з гидкими деталями, примітивна спроба нашкодити репутації… Мені не доводилось давати жодного інтерв'ю, тим більше з приводу своїх стосунків,

– написала ексдружина Притули.

Судячи з усього, колишнє подружжя, яке виховує спільного 12-річного сина Дмитра, у чудових стосунках, а політичні амбіції шоумена Юлія підтримує. Про це свідчить відкрита позиція жінки в соцмережах.

Сам Сергій Притула також відреагував на псевдоінтерв'ю на прохання прихильників, які вимагали пояснень у коментарях під одним з його дописів в інстаграм-профілі. Він наголосив, що боротися з наклепами в інтернеті вкрай важко.

"Читав цю "дічь", звісно ж. Боротися з такими "помиями" вкрай важко, бо на інтернет в суд не подаси. Найбільше з колишньою дружиною ми поржали з того, що я, як сказано у тій статті, нібито нею, не купував їй нормальну каву, а тільки розчинну. А ще наливав "Коблево" у пляшки з-під іспанського вина. Ну і "ягідка на тортику" агітація за Кличка", – написав Сергій Притула.

Скандальне інтерв'ю ексдружини Сергія Притули

В інтерв'ю для "Zirki.info" Юлія Притула нібито зізналась, що колишній неодноразово піднімав на неї руку та був зосереджений лише на грошах. Заради заощадження грошей він начебто забороняв купувати хорошу каву, через що жінка була змушена пити розчинну.

Судячи з псевдоінтерв'ю, вперше Сергій Притула вдарив жінку, коли вона звільнилась з підробітку, а востаннє – на день народження сина Дмитра він начебто "схопив за волосся і бив головою об раковину". Крім того, у матеріалі йдеться, що зірка "брехав в дрібницях постійно".