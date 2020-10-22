На днях по сети разлетелись цитаты из скандального интервью, которое якобы дала экс-супруга кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Юлия. Сама женщина опровергла то, что общалась с журналистами "Zirki.info", и призналась, что с бывшим мужем только посмеялась над материалом.

На личной странице в фейсбуке экс-супруга Сергея Притулы Юлия отреагировала на скандальное интервью, в котором якобы впервые решилась рассказать о домашнем насилии и агрессии бывшего и его чрезмерном стремлении к деньгам. Она подчеркнула, что комментировать "говностатью в говноиздании" не планировала, однако множество людей поверили в псевдоматериал и выражают ей соболезнования в сети.

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Юлия отметила, что с Сергеем Притулой они лишь посмеялись над интервью, которое призвано навредить его репутации перед выборами мэра Киева.

Примитивное такое интервью с позиции овцежертвы, с противными деталями, примитивная попытка навредить репутации... Мне не приходилось давать ни одного интервью, тем более по поводу своих отношений,

– написала экс-жена Притулы.

Судя по всему, бывшие супруги, которые воспитывают общего 12-летнего сына Дмитрия, в прекрасных отношениях, а политические амбиции шоумена Юлия поддерживает. Об этом свидетельствует открытая позиция женщины в соцсетях.

Сам Сергей Притула также отреагировал на псевдоинтервью по просьбе сторонников, которые требовали объяснений в комментариях под одним из его сообщений в инстаграм-профиле. Он подчеркнул, что бороться с клеветой в интернете крайне трудно.

Бороться с такими "помоями" крайне трудно, потому что на интернет в суд не подашь. Больше всего с бывшей женой мы поржали над тем, что я, как сказано в той статье якобы ею, не покупал ей нормальный кофе, а только растворимый. А еще наливал "Коблево" в бутылки из-под испанского вина. Ну и "ягодка на тортике" – агитация за Кличко", – написал Сергей Притула.

Скандальное интервью экс-жены Сергея Притулы

В интервью для "Zirki.info" Юлия Притула якобы призналась, что бывший неоднократно поднимал на нее руку и был сосредоточен только на деньгах. Ради экономии денег он якобы запрещал покупать хороший кофе, из-за чего женщина была вынуждена пить растворимый.

Судя по псевдоинтервью, впервые Сергей Притула ударил женщину, когда она уволилась с подработки, а в последний раз – на день рождения сына Дмитрия – он якобы "схватил за волосы и бил головой о раковину". Кроме того, в материале говорится, что звезда "врал в мелочах постоянно".