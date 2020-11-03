Ольга Коняхіна свого часу була директоркою народної артистки Софії Ротару. Через неї жінка провела у в'язниці три роки за шахрайство.

Програму "Зірки зійшлись" відвідала колишня помічниця народної артистки Софії Ротару Ольга Коняхіна, повідомляє 24 канал. Вона розповіла про те, що провела три роки у в'язниці через шахрайство.

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Ексдиректорка Ротару таємно домовлялась з організаторами про виступи співачки. Натомість передоплату вона забирала собі, а Софія Ротару нічого про це не знала. Коли ж зірка зрозуміла, що їй не вистачає семи мільйонів рублів, то зрозуміла, що Ольга її обманює.

Ольгу Коняхіну засудили до шести років позбавлення волі. Але через три роки жінка вийшла на волю через зразкову поведінку. За її словами, її у в'язниці не ображали, а навпаки, вона знайшла там подругу, з якою спілкується й досі.

Колишня помічниця Ротару вже 7 років на волі. Вона ні на кого не тримає зла, але з артисткою не спілкується.

Я не хочу до неї наближатися. Ви мені зараз нагадали, як йдеш у колонії у строю до їдальні, а хтось збоку тобі говорить: "Ну тобі Ротару посилочки надсилає?"

– розповіла Ольга Коняхіна.



Ольга Коняхіна / Скріншот з ютубу