Ольга Коняхина в свое время была директором народной артистки Софии Ротару. Из-за нее женщина провела в тюрьме три года за мошенничество.

Программу "Звезды сошлись" посетила бывшая помощница народной артистки Софии Ротару Ольга Коняхина, сообщает 24 канал. Она рассказала о том, что провела три года в тюрьме за мошенничество.

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Экс-директор Ротару тайно договаривалась с организаторами о выступлениях певицы. При этом предоплату она забирала себе, а София Ротару ничего об этом не знала. Когда же звезда заметила, что ей не хватает семи миллионов рублей, то поняла, что Ольга ее обманывает.

Ольгу Коняхину приговорили к шести годам лишения свободы. Но через три года женщина вышла на свободу за примерное поведение. По ее словам, ее в тюрьме не оскорбляли, а наоборот, она нашла там подругу, с которой общается до сих пор.

Бывшая помощница Ротару уже 7 лет на свободе. Она ни на кого не держит зла, но с артисткой не общается.

Я не хочу к ней приближаться. Вы мне сейчас напомнили, как идешь в колонии в строю в столовую, а кто-то сбоку тебе говорит: "Ну тебе Ротару посылочки присылает?"

- рассказала Ольга Коняхина.



Ольга Коняхина / Скриншот из ютуба