Голлівудський актор Джуд Лоу та його 24-річний син Рафферті знялись в одному проєкті. Красені постануть у короткометражній стрічці "Капелюх" (The Hat). Наразі у мережі опублікували перші постери з головними акторами, які заінтригували кіноманів.

За даними 24 каналу, режисером короткометражного фільму виступив Даррен Страугер. Це його перша режисерська робота, тому він не стримував захвату, що у його проєкті погодились зіграти Рафферті та Джуд Лоу. Наразі стрічку "Капелюх" номінували на премію "Найкращий короткометражний фільм" на престижному Лондонському фестивалі. Відтак у мережі з'явились два портретні постери з головними акторами.

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На фото видно обличчя Рафферті та Джуда Лоу, які складені у своєрідну матрьошку. Та навіть на таких кадрах видно, наскільки подібні між собою два зіркові красені.



Джуд Лоу та його син знялись у фільмі "Капелюх" / Фото Instagram / @rafflaw



Син Джуда Лоу почав зніматись у фільмах / Фото Instagram / @rafflaw

Деталі сюжету 6-хвилинного фільму поки тримають у секреті. Відомо тільки, що всі кадри режисер Даррен Страугер відзняв у старовинному замку Великої Британії. Зйомку він провів завдяки своєму iPhone, а всі кошти від показу стрічки хлопець передав у благодійні організації, які допомагають хворим на рак.

На досягнутому Даррен Страугер вирішив не зупинятись. Тепер у планах режисера – зйомки короткометражок за участю Гелен Міррен, а також Кари і Поппі Делевінь.