Голливудский актер Джуд Лоу и его 24-летний сын Рафферти снялись в одном проекте. Красавцы появятся в короткометражной ленте "Шляпа" (The Hat). Сейчас в сети опубликовали первые постеры с главными актерами, которые заинтриговали киноманов.

По данным 24 канала, режиссером короткометражного фильма выступил Даррен Страугер. Это его первая режиссерская работа, поэтому он не сдерживал восторга, что в его проектах согласились сыграть Рафферти и Джуд Лоу. Сейчас фильм "Шляпа" номинировали на премию "Лучший короткометражный фильм" на престижном Лондонском фестивале. Поэтому в сети появились два портретных постера с главными актерами.

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На фото видны лица Рафферти и Джуда Лоу, сложенные в своеобразную матрешку. Но даже на таких кадрах видно, насколько похожи между собой два звездных красавца.



Джуд Лоу и его сын снялись в фильме "Шляпа"​ / Фото Instagram / @rafflaw



С ын Джуда Лоу начал сниматься в фильмах / Фото Instagram / @rafflaw

Детали сюжета 6-минутного фильма пока держат в секрете. Известно только, что все кадры режиссер Даррен Страугер снял в старинном замке Великобритании. Съемку он провел благодаря своему iPhone, а все средства от показа ленты парень передал в благотворительные организации, которые помогают больным раком.

На достигнутом Даррен Страугер решил не останавливаться. Теперь в планах режиссера – съемки короткометражек с участием Хелен Миррен, а также Кары и Поппи Делевинь.