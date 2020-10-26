Голлівудський красень Джордж Клуні здивував прихильників. Актор з'явився у новій драмі "Північне небо" із сивою бородою. Такий імідж допоміг Джорджу Клуні змінитись настільки, що деякі прихильники його не впізнали.

Джордж Клуні у новому фільмі

Netflix інтригує кіноманів новою стрічкою із Джорджем Клуні. В ютубі презентували перший тизер, який приголомшив прихильників знаменитого актора.

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На кадрах 59-річний представник Голлівуду постав із чималою сивою бородою, яка допомогла Джорджу Клуні більш реалістично зіграти свого персонажа. А от для кіноманів такий імідж актора був незвичним, про що вони написали під роликом.

"Мені одній Клуні нагадує Санту?", "Джорджу Клуні у цьому фільмі було, мабуть, 80 років!", "Невже це Джордж Клуні? Ніколи не бачив його з такою бородою", "Якийсь старигань", – написали збентежені користувачі мережі.



Джордж Клуні у новій драмі Netflix / Фото Empire



Джордж Клуні відростив бороду для зйомок / Фото Vanity Fair

"Північне небо": що відомо про фільм

Відомо, що фільм розкаже про команду науковців, які тривалий час були в експедиції. Вчені досліджували, чи супутник Юпітера придатний для життя людей. Однак, повернувшись додому, вони застають Землю після апокаліпсису, коли на планеті не залишилось в живих нікого.

Режисером моторошної стрічки виступив Джордж Клуні. Він вирішив екранізувати знаменитий роман Лілі Брукс-Далтон "Доброго ранку, опівночі". До зйомок актор запросив чудових акторів, які також прикували увагу кіноманів. Окрім Джорджа Клуні, у "Північному небі" можна буде побачити:

Фелісіті Джонс

Кайла Чендлера

Девіда Ойелоуо.

Коли ж фільм вийде на екран, стане відомо 27 жовтня. Саме на цей день запланована прем'єра першого офіційного трейлера "Північного неба", наразі ж мережу підкорює тизер.

"Північне небо": дивіться відео тизеру