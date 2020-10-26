Голливудский красавец Джордж Клуни удивил поклонников. Актер появился в новой драме "Полуночное небо" с седой бородой. Такой имидж помог Джорджу Клуни измениться настолько, что некоторые поклонники его не узнали.

Джордж Клуни в новом фильме

Netflix интригует киноманов новой лентой с Джорджем Клуни. В ютубе презентовали первый тизер, который ошеломил поклонников знаменитого актера.

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На кадрах 59-летний представитель Голливуда предстал с немалой седой бородой, которая помогла Джорджу Клуни более реалистично сыграть своего персонажа. А вот для киноманов такой имидж актера был необычным, о чем они написали под роликом.

"Мне одной Клуни напоминает Санту?", "Джорджу Клуни в этом фильме было, пожалуй, 80 лет!", "Неужели это Джордж Клуни? Никогда не видел его с такой бородой", "Какой-то старикан", – написали смущенные пользователи сети.



Джордж Клуни в новой драме Netflix / Фото Empire





Джордж Клуни отрастил бороду для съемок / Фото Vanity Fair

"Полуночное небо": что известно о фильме

Известно, что фильм расскажет о команде ученых, которые долгое время были в экспедиции. Ученые исследовали, подходит ли спутник Юпитера для жизни людей. Однако, вернувшись домой, они застают Землю после апокалипсиса, когда на планете не осталось в живых никого.

Режиссером жуткой ленты выступил Джордж Клуни. Он решил экранизировать знаменитый роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь". К съемкам актер пригласил замечательных актеров, которые также приковали внимание киноманов. Кроме Джорджа Клуни, в "Полуночном небе" можно будет увидеть:

Фелисити Джонс

Кайла Чендлера

Дэвида Ойелоуо.

Когда же фильм выйдет на экран, станет известно 27 октября. Именно на этот день запланирована премьера первого официального трейлера "Полуночного неба", пока же сеть покоряет тизер.

"Полуночное небо": смотрите видео тизера