Джордж Клуни изменился до неузнаваемости в новой драме "Полуночное небо": фото и видео
Голливудский красавец Джордж Клуни удивил поклонников. Актер появился в новой драме "Полуночное небо" с седой бородой. Такой имидж помог Джорджу Клуни измениться настолько, что некоторые поклонники его не узнали.
Джордж Клуни в новом фильме
Netflix интригует киноманов новой лентой с Джорджем Клуни. В ютубе презентовали первый тизер, который ошеломил поклонников знаменитого актера.
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На кадрах 59-летний представитель Голливуда предстал с немалой седой бородой, которая помогла Джорджу Клуни более реалистично сыграть своего персонажа. А вот для киноманов такой имидж актера был необычным, о чем они написали под роликом.
"Мне одной Клуни напоминает Санту?", "Джорджу Клуни в этом фильме было, пожалуй, 80 лет!", "Неужели это Джордж Клуни? Никогда не видел его с такой бородой", "Какой-то старикан", – написали смущенные пользователи сети.
Джордж Клуни в новой драме Netflix / Фото Empire
Джордж Клуни отрастил бороду для съемок / Фото Vanity Fair
"Полуночное небо": что известно о фильме
Известно, что фильм расскажет о команде ученых, которые долгое время были в экспедиции. Ученые исследовали, подходит ли спутник Юпитера для жизни людей. Однако, вернувшись домой, они застают Землю после апокалипсиса, когда на планете не осталось в живых никого.
Режиссером жуткой ленты выступил Джордж Клуни. Он решил экранизировать знаменитый роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь". К съемкам актер пригласил замечательных актеров, которые также приковали внимание киноманов. Кроме Джорджа Клуни, в "Полуночном небе" можно будет увидеть:
- Фелисити Джонс
- Кайла Чендлера
- Дэвида Ойелоуо.
Когда же фильм выйдет на экран, станет известно 27 октября. Именно на этот день запланирована премьера первого официального трейлера "Полуночного неба", пока же сеть покоряет тизер.
"Полуночное небо": смотрите видео тизера