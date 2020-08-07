4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, пролунали 2 потужні вибухи. Пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту. Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 150 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.Відомий актор Джордж Клуні не залишився осторонь трагедії та перерахував благодійній організації чималу суму грошей.

На трагедію, яка сталася у Бейруті вже встигли відреагувати світові знаменитості, які публічно виразили свої співчуття. На моторошний інцидент відреагувала модель Наомі Кемпбелл, акторка Шерон Стоун, Сальма Гаєк, Пріянка Чопра, співачка Аріана Гранде та багато інших.

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Популярний голлівудський 59-річний актор Джордж Клуні та його 42-річна дружина Амаль Клуні пожертвували 100 тисяч доларів благодійним організаціям Лівану, які надають допомогу постраждалим від вибуху, пише видання Variety.

Ми дуже переживаємо за жителів Бейрута і за те, з якими руйнуваннями вони зіткнулися за останні кілька днів. Суттєву допомогу на місці надають три благодійні організації: ліванський Червоний Хрест, Impact Lebanon і Baytna Baytak. Ми жертвуємо їм 100 тисяч доларів і сподіваємося, що інші люди теж допоможуть будь-яким можливим способом,

– йдеться в офіційній заяві знаменитостей.

Виявляється, Бейрут – це рідне місто дружини голлівудського актора. В столиці Лівану Амаль Клуні жила до двох років, згодом змушена була покинути країну через громадянську війну.



Джордж та Амаль Клуні пожертвували 100 тисяч доларів на благодійні організації

Жінка ніколи не забувала про свою рідну домівку. Навіть попри те, що виросла вона в Англії, разом зі своїм чоловіком вона допомогла коштами вісьмом школам для дітей сирійських біженців у Лівані. Також Амаль Клуні дала пожертвування у Центр прав дітей мігрантів.

Дружина популярного актора зазначає, що дуже сильно переживає за жителів столиці Лівану, через руйнування, які сталися в результаті вибуху. Вона висловлює надію на те, що інші також допоможуть країні в міру своїх можливостей.