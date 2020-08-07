4 августа в Бейруте, столице Ливана, прогремели 2 мощных взрыва. Повреждения получили здания по всему городу. В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 150 человек. Еще более 5000 получили ранения, многие считаются пропавшими без вести. Известный актер Джордж Клуни не остался в стороне трагедии и перечислил благотворительной организации большую сумму денег.

На трагедию, которая произошла в Бейруте уже успели отреагировать мировые знаменитости, которые публично выразили свои соболезнования. На жуткий инцидент отреагировала модель Наоми Кэмпбелл, актриса Шэрон Стоун, Сальма Хайек, Приянка Чопра, певица Ариана Гранде и многие другие.

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Популярный голливудский 59-летний актер Джордж Клуни и его 42-летняя жена Амаль Клуни пожертвовали 100 тысяч долларов благотворительным организациям Ливана, которые оказывают помощь пострадавшим от взрыва, пишет издание Variety.

Мы очень переживаем за жителей Бейрута и за то, с какими разрушениями они столкнулись за последние несколько дней. Существенную помощь на месте оказывают три благотворительные организации: ливанский Красный Крест, Impact Lebanon и Baytna Baytak. Мы жертвуем им 100 тысяч долларов и надеемся, что другие люди тоже помогут любым возможным способом,

– говорится в официальном заявлении знаменитостей.

Оказывается, Бейрут – это родной город жены голливудского актера. В столице Ливана Амаль Клуни жила до двух лет, впоследствии вынуждена была покинуть страну из-за гражданской войны.

Джордж и Амаль Клуни пожертвовали 100 тысяч долларов на благотворительные организации

Женщина никогда не забывала о своем родном доме. Даже несмотря на то, что выросла она в Англии, вместе со своим мужем она помогла средствами восьми школам для детей сирийских беженцев в Ливане. Также Амаль Клуни дала пожертвование в Центр прав детей мигрантов.

Жена популярного актера отмечает, что очень сильно переживает за жителей столицы Ливана, из-за разрушения, которые произошли в результате взрыва. Она выражает надежду на то, что другие также помогут стране по мере своих возможностей.