Как голливудские звезды реагируют на взрывы в Бейруте: щемящие сообщения
Вечером 4 августа в Бейруте прогремели два мощных взрыва. По меньшей мере 100 человек погибли в результате инцидента в столице Ливана, а тысячи пострадавших доставили в местные госпитали. На жуткую трагедию уже отреагировал Голливуд.
Что известно о взрывах в Бейруте
Два мощных взрыва прогремели в Бейруте с небольшим интервалом, сообщает 24 канал. Трагедия произошла в столичном порту Ливана, а ударная волна повредила все дома в радиусе 10 километров. Свидетели рассказали, что сначала был виден столб дыма, после чего прогремел мощный взрыв, который разбил вдребезги ближайшие к порту здания.
Важно Взрыв в Бейруте: последние новости и все, что известно
По последней информации, жертвами взрыва стали по меньшей мере 100 человек. Однако местные власти сообщают, что их количество может возрасти, поскольку взрыв превратил в руины часть Бейрута. Кроме этого, в госпитале оказались тысячи пострадавших с травмами различной степени тяжести.
Сейчас инцидент называют катастрофой национального масштаба. На трагедию в Ливане уже отреагировали представители Голливуда.
Взрыв в Бейруте: реакция звезд Голливуда
В сети знаменитые голливудские актеры и певцы выражают поддержку и сочувствие ливанцам. Кто из селебритиз уже успел отреагировать на жуткий инцидент – узнавайте в подборке 24 канала.
Модель Наоми Кэмпбелл:
"Мои мысли, молитвы и любовь обращены к народу Ливана и его семьям".
Актриса Шэрон Стоун
Актриса Шэрон Стоун собрала информацию о взрывах из западных СМИ и со слов своих поклонников. Кроме этого, звезда распространила в своем блоге видео трагедии и отметила, что количество жертв может значительно возрасти, так как ливанские власти подозревают: много людей до сих пор остаются под завалами зданий.
Актриса Сальма Хайек:
"Сегодня два взрыва разрушили столицу уже и так пострадавшего Ливана. Мое разбитое сердце со всеми людьми, которые потеряли близких и которые находятся в пострадавших районах моего любимого Бейрута".
Актриса Приянка Чопра:
"Это ужасно. Просто катастрофически. Моя любовь и молитвы со всеми, кого коснулась эта трагедия".
Певица Ариана Гранде:
"Мое сердце, моя любовь и мое сострадание с Ливаном и со всеми, кого коснулась эта трагедия".
Актриса Кейт Хадсон:
"Так грустно видеть что-то столь разрушительное. Мое сердце разбито от известия о пострадавших. Посылаю любовь и молитвы".
Модель Адриана Лима:
"Мое сердце обливается кровью от того, что происходит в мире сейчас. Я бы очень хотела иметь силу, чтобы сплотить и защитить каждого человека. Когда это прекратится? Как далеко это зайдет? Я буду молиться каждый день за мир, безопасность и здоровье. Я знаю, что весь мир в этом году был правдивым и настоящим. Хватит. Мое сердце со всеми семьями".