Вечером 4 августа в Бейруте прогремели два мощных взрыва. По меньшей мере 100 человек погибли в результате инцидента в столице Ливана, а тысячи пострадавших доставили в местные госпитали. На жуткую трагедию уже отреагировал Голливуд.

Что известно о взрывах в Бейруте

Два мощных взрыва прогремели в Бейруте с небольшим интервалом, сообщает 24 канал. Трагедия произошла в столичном порту Ливана, а ударная волна повредила все дома в радиусе 10 километров. Свидетели рассказали, что сначала был виден столб дыма, после чего прогремел мощный взрыв, который разбил вдребезги ближайшие к порту здания.

Важно Взрыв в Бейруте: последние новости и все, что известно

По последней информации, жертвами взрыва стали по меньшей мере 100 человек. Однако местные власти сообщают, что их количество может возрасти, поскольку взрыв превратил в руины часть Бейрута. Кроме этого, в госпитале оказались тысячи пострадавших с травмами различной степени тяжести.

Сейчас инцидент называют катастрофой национального масштаба. На трагедию в Ливане уже отреагировали представители Голливуда.

Взрыв в Бейруте: реакция звезд Голливуда

В сети знаменитые голливудские актеры и певцы выражают поддержку и сочувствие ливанцам. Кто из селебритиз уже успел отреагировать на жуткий инцидент – узнавайте в подборке 24 канала.

Модель Наоми Кэмпбелл:

"Мои мысли, молитвы и любовь обращены к народу Ливана и его семьям".

Актриса Шэрон Стоун

Актриса Шэрон Стоун собрала информацию о взрывах из западных СМИ и со слов своих поклонников. Кроме этого, звезда распространила в своем блоге видео трагедии и отметила, что количество жертв может значительно возрасти, так как ливанские власти подозревают: много людей до сих пор остаются под завалами зданий.

Актриса Сальма Хайек:

"Сегодня два взрыва разрушили столицу уже и так пострадавшего Ливана. Мое разбитое сердце со всеми людьми, которые потеряли близких и которые находятся в пострадавших районах моего любимого Бейрута".

Актриса Приянка Чопра:

"Это ужасно. Просто катастрофически. Моя любовь и молитвы со всеми, кого коснулась эта трагедия".

Певица Ариана Гранде:

"Мое сердце, моя любовь и мое сострадание с Ливаном и со всеми, кого коснулась эта трагедия".

my heart, strength and condolences are with Lebanon and everyone affected by this tragedy.

please support / donate if you’re able to, i will be doing so too. https://t.co/8ACJFzxl69 — Ariana Grande (@ArianaGrande) August 4, 2020

Актриса Кейт Хадсон:

"Так грустно видеть что-то столь разрушительное. Мое сердце разбито от известия о пострадавших. Посылаю любовь и молитвы".

Модель Адриана Лима:

"Мое сердце обливается кровью от того, что происходит в мире сейчас. Я бы очень хотела иметь силу, чтобы сплотить и защитить каждого человека. Когда это прекратится? Как далеко это зайдет? Я буду молиться каждый день за мир, безопасность и здоровье. Я знаю, что весь мир в этом году был правдивым и настоящим. Хватит. Мое сердце со всеми семьями".