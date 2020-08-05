Ввечері 4 серпня у Бейруті прогриміли два потужні вибухи. Щонайменше 100 людей загинули внаслідок інциденту в столиці Лівану, а тисячі постраждалих доправили до місцевих шпиталів. На моторошну трагедію вже відреагував Голлівуд.

Що відомо про вибухи в Бейруті

Два потужні вибухи пролунали у Бейруті з невеликим інтервалом, повідомляв 24 канал. Трагедія сталась у столичному порту Лівану, а ударна хвиля пошкодила всі будинки в радіусі 10 кілометрів. Свідки розповіли, що спершу було видно стовп диму, після чого пролунав потужний вибух, який розтрощив на друзки найближчі до порту будівлі.

Важливо Вибух у Бейруті: останні новини і все, що відомо

За останньою інформацією, жертвами вибуху стали щонайменше 100 осіб. Однак місцева влада повідомляє, що їхня кількість може зрости, оскільки вибух перетворив на руїни частину Бейрута. Окрім цього, у шпиталі опинились тисячі потерпілих з травмами різного ступеня важкості.

Наразі інцидент називають катастрофою національного масштабу. На трагедію в Лівані вже відреагували представники Голлівуду.

Вибух в Бейруті: реакція зірок Голлівуду

У мережі знамениті голлівудські актори та співаки висловлюють підтримку співчуття ліванцям. Хто із селебрітіз вже встиг відреагувати на моторошний інцидент – дізнавайтесь у добірці 24 каналу.

Модель Наомі Кемпбелл:

"Мої думки, молитви і любов звернені до народу Лівану і його родин".

Акторка Шерон Стоун

Акторка Шерон Стоун зібрала інформацію про вибухи із західних ЗМІ та зі слів своїх прихильників. Окрім цього, зірка поширила у своєму блозі відео трагедії та наголосила, що кількість жертв може значно зрости, адже ліванська влада підозрює: багато людей і досі залишаються під завалами будівель.

Акторка Сальма Гаєк:

"Сьогодні два вибухи зруйнували столицю вже і так постраждалого Лівану. Моє розбите серце з усіма людьми, які втратили близьких і які знаходяться в постраждалих районах мого улюбленого Бейрута".

Акторка Пріянка Чопра:

"Це жахливо. Просто катастрофічно. Моя любов і молитви хі всіма, кого торкнулася ця трагедія".

Співачка Аріана Гранде:

"Моє серце, моя любов і мої співчуття з Ліваном і з усіма, кого торкнулася ця трагедія".

my heart, strength and condolences are with Lebanon and everyone affected by this tragedy.

please support / donate if you’re able to, i will be doing so too. https://t.co/8ACJFzxl69 — Ariana Grande (@ArianaGrande) August 4, 2020

Акторка Кейт Гадсон:

"Так сумно бачити щось настільки руйнівне. Моє серце розбите від звістки про постраждалих. Надсилаю любов і молитви".

Модель Адріана Ліма:

"Моє серце обливається кров'ю від того, що відбувається у світі зараз. Я б дуже хотіла мати силу, щоб згуртувати і захистити кожну людину. Коли це припиниться? Як далеко це зайде? Я буду молитися кожен день за мир, безпеку і здоров'я. Я знаю, що весь світ цього року був правдивим і справжнім. Досить. Моє серце з усіма родинами".