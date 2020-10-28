У травні 2018 року своє весілля гучно святкували принц Гаррі та Меган Маркл. На нього були запрошені Джордж та Амаль Клуні. Як виявилось, вони не знали новоспечене подружжя до весілля.

Британське видання Mirror повідомило про те, що американський актор Джордж Клуні та його дружина не були знайомі з прицом Гаррі та Меган Маркл. Незважаючи на це, пара запросила їх на своє весілля, що відбулось в травні 2018 року.

Варто знати Принц Гаррі не міг розслабитись на весіллі з Меган Маркл: цікаві подробиці церемонії весілля

Подружжя Джорджа та Амаль Клуні займали одне з головних місць на церемонії весілля принца Гаррі й Меган Маркл. Вони сиділи поруч з хрещеною матір'ю Гаррі та колишньою радницею принцеси Діани Керолін Бартоломью. За її словами, пари познайомились лише на церемонії весілля.

Керолін чекала початку весільної процесії і запитала у Клуні: "Звідки ви знаєте Гаррі і Меган?". На що отримала несподівану відповідь знаменитості: "А ми взагалі не знайомі",

– зазначається у виданні.

Рейчел Джонсон, сестра Бориса Джонсона розповіла про те, що такі зіркові гості як Опра Вінфрі, Вікторія та Девід Бекхеми, Джеймс Корден також не спілкувались раніше з Меган Маркл та принцом Гаррі. А от Серена Вільямс та її чоловік Алексіс Оганян близько спілкувалися з новоспеченим подружжям.

Незважаючи на всі заяви, Джордж Клуні став одною з зірок весілля. Він танцював з Кейт Міддлтон та Меган Маркл, а після церемонії обидва подружжя значно зблизились. Клуні навіть двічі запрошували Меган та Гаррі до свого особняка. А ще через деякий час пари разом відпочивали в Італії.