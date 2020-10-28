В мае 2018 года свою свадьбу громко праздновали принц Гарри и Меган Маркл. На нее были приглашены Джордж и Амаль Клуни. Как оказалось, они не знали новоиспеченных супругов до свадьбы.

Британское издание Mirror сообщило о том, что американский актер Джордж Клуни и его жена не были знакомы с прицом Гарри и Меган Маркл. Несмотря на это, пара пригласила их на свою свадьбу, которая состоялась в мае 2018 года.

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Супруги, Джордж и Амаль Клуни, занимали одно из главных мест на церемонии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Они сидели рядом с крестной матерью Гарри и бывшей советницей принцессы Дианы Кэролин Бартоломью. По ее словам, пары познакомились только на церемонии свадьбы.

Кэролин ждала начала свадебной процессии и спросила у Клуни: "Откуда вы знаете Гарри и Меган?". На что получила неожиданный ответ знаменитости: "А мы вообще не знакомы",

– отмечается в издании.

Рэйчел Джонсон, сестра Бориса Джонсона, рассказала о том, что такие звездные гости как Опра Уинфри, Виктория и Дэвид Бекхэмы, Джеймс Корден тоже не общались раньше с Меган Маркл и принцем Гарри. А вот Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян близко общались с новоиспеченными супругами.

Несмотря на все заявления, Джордж Клуни стал одной из звезд свадьбы. Он танцевал с Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а после церемонии обе пары значительно сблизились. Клуни даже дважды приглашали Меган и Гарри в свой особняк. А еще через некоторое время пары вместе отдыхали в Италии.