Вже у листопаді 2020 року на великий екран вийде драма "Мінамата". Головну роль у стрічці виконав голлівудський актор Джонні Депп. І харизматичного красеня складно впізнати на кадрах, які з'явились у мережі.

Прем'єра фільму "Мінамата" відбулась на Белінському кінофестивалі у лютому 2020 року. Наразі ж стрічку готують до світового прокату, тому, щоб зацікавити глядачів, автори проєкту презентували в ютубі офіційний трейлер.

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І вразити кіноманам їм таки вдалось: на кадрах можна побачити Джонні Деппа в образі фотографа-документаліста Юджина Сміта. Щоб вжитись у роль, актор відростив сиву бороду та змінив зачіску. Такий імідж Деппа привернув увагу кіноманів.

Джонні фактично створив фільм. Він все це побудував. Це його пристрасний проєкт, – розповів продюсер стрічки Ендою Левітас,

За сюжетом, американський фотограф Юджин Сміт приїжджає до Японії у 1971 році. Його завдання – зробити особливий фоторепортаж для журналу Life. Справа в тому, що у країні зафіксували масове отруєння людей у районі затоки Мінамата, тому на фоні токсичного захворювання журналісти вирішили привернути увагу до проблем екології. Та побачене вплинуло і на самого Юджина Сміта, тому фотографу вдалось зробити найзнаковіші кадри в історії.

Головні ролі у стрічці "Мінамата" отримали:

Джонні Депп

Білл Наї

Хіроюкі Санада

Кетерін Дженкінс

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