Уже в ноябре 2020 года на большой экран выйдет драма "Минамата". Главную роль в ленте исполнил голливудский актер Джонни Депп. И харизматичного красавца сложно узнать на кадрах, которые появились в сети.

Премьера фильма "Минамата" состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года. Сейчас же ленту готовят к мировому прокату, поэтому, чтобы заинтересовать зрителей, авторы проекта презентовали на ютуб официальный трейлер.

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И поразить киноманов им все-таки удалось: на кадрах можно увидеть Джонни Деппа в образе фотографа-документалиста Юджина Смита. Чтобы вжиться в роль, актер отрастил седую бороду и изменил прическу. Такой имидж Деппа привлек внимание киноманов.

Джонни фактически создал фильм. Он все это построил. Это его страстный проект,

– рассказал продюсер ленты Эндой Левитас,

По сюжету, американский фотограф Юджин Смит приезжает в Японию в 1971 году. Его задача – сделать особенный фоторепортаж для журнала Life. Дело в том, что в стране зафиксировали массовое отравление людей в районе залива Минамата, поэтому на фоне токсического заболевания журналисты решили привлечь внимание к проблемам экологии. Но увиденное повлияло и на самого Юджина Смита, поэтому фотографу удалось сделать самые знаковые кадры в истории.

Главные роли в ленте "Минамата" получили:

Джонни Депп

Билл Найи

Хироюки Санада

Кэтрин Дженкинс

Смотрите трейлер к фильму "Минамата": видео