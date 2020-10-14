Американський співак Джо Джонас набив татуювання на шиї. Фото розбурхало мережу, адже фанати впевнені, що там зображене обличчя його дружини Софі Тернер.

Британська актриса, зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер та американський співак Джо Джонас нещодавно стали батьками. Молоде подружжя зараз виховує донечку. А на інстаграм-сторінці тату-майстра з Лос-Анджелеса з'явилось фото колишнього учасника гурту Jonas Brothers.

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Так, Джо Джонас набив мінімалістичне чорно-біле татуювання на шиї. Там зображене обличчя дівчини, яке дивиться крізь замкову щілину. Загалом лиця не видно, однак око нагадує погляд акторки Софі Тернер.

Шанувальники припускають, що це милий подарунок для дружини від Джо. "Це що, Софі? Виглядає неймовірно", "Дуже красиво", "Ох, я зачарована", "Це око Софі? Воно прекрасне", – поділилися враженнями користувачі соцмереж.

Але крім того, дехто вважає, що на таке татуювання співака надихнула творчість П'єро Форнасетті. Цей італійський художник є одним з улюблених Джо Джонаса. Варто зазначити, що деякі інші тату артиста також натхненні мистецтвом П'єро.