Американский певец Джо Джонас набил татуировку на шее. Фото взбудоражило сеть, ведь фанаты уверены, что там изображено лицо его жены Софи Тернер.

Британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и американский певец Джо Джонас недавно стали родителями. Молодые супруги сейчас воспитывают дочь. А на инстаграм-странице тату-мастера из Лос-Анджелеса появилось фото бывшего участника группы Jonas Brothers.

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Да, Джо Джонас набил минималистичную черно-белую татуировку на шее. Там изображено лицо девушки, которая смотрит сквозь замочную скважину. В общем лица не видно, однако глаз напоминает взгляд актрисы Софи Тернер.

Поклонники предполагают, что это милый подарок для жены от Джо. "Это что, Софи? Выглядит невероятно", "Очень красиво", "Ох, я очарована", "Это глаз Софи? Он прекрасен", – поделились впечатлениями пользователи соцсетей.

Но кроме того, некоторые считают, что на такую татуировку певца вдохновило творчество Пьеро Форнасетти. Этот итальянский художник является одним из любимых Джо Джонаса. Стоит отметить, что некоторые другие тату артиста также вдохновлены искусством Пьеро.