Одна з найпопулярніших українських телеведучих Катя Осадча незмінно вражає публіку образами як під час світських заходів, так і в буденному житі. Вона показала, як поєднати розкішну блузу з кросівками і джинсами.

Катя Осадча активно веде профіль в інстаграмі та ділиться з шанувальниками особистим життям і насиченими буднями. Вона часто демонструє look, які відповідають останнім модним трендам. Зірка вже повернулась з відпустки в Туреччині, яку провела разом з чоловіком і подругами, та опублікувала ефектне фото на тлі свого автомобіля.

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Образ Каті Осадчої

Для походу в автосалон марки Jaguar ведуча обрала стильний повсякденний аутфіт. Вона одягла темні джинси по фігурі з високою талією та вишукану білу блузу з об'ємними прозорими рукавами. Розкішний верх образу вдало поєднувався зі світлими кросівками з чорною вставкою.

Катя Осадча особливу увагу приділила й аксесуарам. Вона обрала масивний золотий ланцюжок на шию та шпильки з перлами, які були трендом літнього сезону. Волосся знаменитість вклала рівно та нанесла денний макіяж з акцентом на очі.



Катя Осадча в повсякденному образі / Фото Instagram / @kosadcha

Ведуча позувала на тлі автосалону поряд з чорним Jaguar, який придбала рік тому. Варто зауважити, що за кермо розкішного авто вона сідає вкрай рідко, користуючись послугами особистого водія.





Катя Осадча в повсякденному образі / Фото Instagram / @kosadcha