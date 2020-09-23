Одна из самых популярных украинских телеведущих Катя Осадчая неизменно поражает публику образами как во время светских мероприятий, так и в повседневной жизни. Она показала, как совместить роскошную блузку с кроссовками и джинсами.

Катя Осадчая активно ведет профиль в инстаграме и делится с поклонниками личной жизнью и насыщенными буднями. Она часто демонстрирует look, которые соответствуют последним модным трендам. Звезда уже вернулась из отпуска в Турции, который провела вместе с мужем и подругами, и опубликовала эффектное фото на фоне своего автомобиля.

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Образ Кати Осадчей

Для похода в автосалон марки Jaguar ведущая выбрала стильный повседневный аутфит. Она надела темные джинсы по фигуре с высокой талией и изысканную белую блузку с объемными прозрачными рукавами. Роскошный верх образа удачно сочетался со светлыми кроссовками с черной вставкой.

Катя Осадчая особое внимание уделила и аксессуарам. Она выбрала массивную золотую цепочку на шею и шпильки с жемчугом, которые были трендом летнего сезона. Волосы знаменитость уложила ровно и нанесла дневной макияж с акцентом на глаза.



Катя Осадчая в повседневном образе / Фото Instagram / @kosadcha

Ведущая позировала на фоне автосалона рядом с черным Jaguar, который приобрела год назад. Стоит заметить, что за руль роскошного авто она садится крайне редко, пользуясь услугами личного водителя.





Катя Осадчая в повседневном образе / Фото Instagram / @kosadcha