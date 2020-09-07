Знаменитий голлівудський тандем Джейсона Стейтема і Гая Річі вкотре готовий підкорювати світ. Режисер оголосив, що невдовзі розпочнуться зйомки шпигунського трилера "П'ять очей". Одну з ролей він віддав "королю бойовиків" Джейсону Стейтему.

Про що фільм "П'ять очей"

Як повідомляє Deadline, трилер розкаже про агента Мі-6, який отримує спецзавдання від розвідки. Альянс "П'ять очей" дізнався про можливий продаж зброї, яка може знищити цілі міста та призвести до хаосу. Тому для цієї операції потрібен найкращий агент, здатний зупинити зловмисників та запобігти масовим смертям невинних людей. І в цій місії головний герой повинен проявити не тільки свій шарм в стилі Джеймса Бонда, але й хитрість і міць.

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Відомо, що роль спецагента дісталась Джейсону Стейтему. І в образі шпигуна актор, який зіграв у десятках бойовиків, буде виглядати дуже переконливо. Сценарій стрічки розробляли Айван Аткінсон і Марн Дейвіс. Однак рукописи проходять ретельну обробку у режисера Гая Річі. Тому на глядачів чекатиме захопливий екшн, здатний здивувати любителів кіно.

"Джейсон – це просто глобальний рушій у прокаті, а в поєднанні з Гаєм Річі – це вибуховий дует. Приємно повернутись до співпраці з режисером і командою Miramax після нашого спільного успіху з "Джентльменами". І ми віримо, що "П'ять очей" – це той фільм, який підкорить наших закордонних прихильників так само, як і нас", – зазначив Адам Фогельсон, голова кінокомпанії STXfilms.



Гай Річі та Джейсон Стейтем / Фото Twitter / @realguyritchie

В яких фільмах Стейтем і Річі співпрацювали

Це не вперше творчий тандем приступить до роботи. Раніше Гай Річі і Джейсон Стейтем створювали культові фільми 1990-их, зокрема, "Карти, гроші, два стволи" і "Великий куш". Згодом актор постав у ще одному трилері режисера, який вийшов на великий екран у 2005 році. Мова йде про фільм "Револьвер".

Останньою роботою Стейтема і Річі є стрічка "Інкасатор". Поки глядачі не встигли її оцінити, як попередні знакові фільми Голлівуду, адже прем'єра запланована на 2021 рік.