Знаменитый голливудский тандем Джейсона Стэтхэма и Гая Ричи в который раз готов покорять мир. Режиссер объявил, что вскоре начнутся съемки шпионского триллера "Пять глаз". Одну из ролей он отдал "королю боевиков" Джейсону Стэтхэму.

О чем фильм "Пять глаз"

Как сообщает Deadline, триллер расскажет об агенте Ми-6, который получает спецзадание от разведки. Альянс "Пять глаз" узнал о возможной продаже оружия, которое может уничтожить целые города и привести к хаосу. Поэтому для этой операции нужен лучший агент, способный остановить злоумышленников и предотвратить массовые смерти невинных людей. И в этой миссии главный герой должен проявить не только свой шарм в стиле Джеймса Бонда, но также хитрость и мощь.

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Известно, что роль спецагента досталась Джейсону Стэтхэму. И в образе шпиона актер, сыгравший в десятках боевиков, будет выглядеть очень убедительно. Сценарий ленты разрабатывали Айван Аткинсон и Марн Дейвис. Однако рукописи проходят тщательную обработку у режиссера Гая Ричи. Поэтому зрителей ждет захватывающий экшн, который способен удивить любителей кино.

"Джейсон – это просто глобальный двигатель в прокате, а в сочетании с Гаем Ричи – это взрывной дуэт. Приятно вернуться к сотрудничеству с режиссером и командой Miramax после нашего совместного успеха с "Джентльменами". И мы верим, что "Пять глаз" – это тот фильм, который покорит наших зарубежных поклонников так же, как и нас", – отметил Адам Фогельсон, председатель кинокомпании STXfilms.

Гай Ричи и Джейсон Стэтхэм / Фото Twitter / @realguyritchie

В каких фильмах Стэтхэм и Ричи сотрудничали

Это не первый раз творческий тандем приступит к работе. Ранее Гай Ричи и Джейсон Стэтхэм создавали культовые фильмы 1990-х, в частности, "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш". Впоследствии актер предстал в еще одном триллере режиссера, который вышел на большой экран в 2005 году. Речь идет о фильме "Револьвер".

Последней работой Стэтхэма и Ричи стала лента "Инкассатор". Пока зрители не успели ее оценить, как предыдущие знаковые фильмы Голливуда, ведь премьера запланирована на 2021 год.