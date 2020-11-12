Американський кіноактор гавайського походження Джейсон Момоа виконав знамениту роль Кхала Дрого у серіалі "Гра престолів". Втім, у 2011 році, коли про серіал мало знали у світі і він ще не був таким популярним, після завершення контракту у нього були чималі проблеми з фінансами.

41-річний актор розповів, що після закінчення знімань в проєкті його сім'я бідувала. Контракт із серіалом "Гра престолів" був завершений і він тривалий час не міг знайти роботу, через що вліз у великі борги. Про це Джейсон зізнався в інтерв'ю виданню InStyle.

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Я маю на увазі, що ми голодували після "Гри престолів". Я не міг отримати роботу. Це дуже складно, коли у вас є діти і ви повністю в боргах,

– розповів Момоа.

Після переїзду в Лос-Анджелес йому близько чотирьох років доводилося шукати собі агента. Проблеми у сім'ї закінчились, коли у 2016 році його запросили на знімання фільму "Ліга справедливості" в роки Аквамена. Відтак, всього лише за два роки чоловік отримав шалену популярність та гонорари за головну роль у фільмі "Аквамен" виробництва DC Comics. Наразі його графік розписаний приблизно до 2024 року, оскільки знімає нові епізоди шоу для Apple TV + та взяв участь у фільмі "Дюна" (2021).



Джейсон Момоа в ролі Аквамена в однойменному фільмі / DC Comics

Відомо, що з жовтня 2017 року чоловік одружений на Лізі Боне, яка старша від нього на 11 років і з якою він зустрічався з 2005 року. У них народилось двоє дітей: донька Лола (2007) і син Вульф (2008).