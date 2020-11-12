Американский киноактер гавайского происхождения Джейсон Момоа исполнил знаменитую роль Кхала Дрого в сериале "Игра престолов". Впрочем, в 2011 году, когда о сериале мало знали в мире и он еще не был таким популярным, после завершения контракта у него были немалые проблемы с финансами.

41-летний актер рассказал, что после окончания съемок в проекте его семья бедствовала. Контракт с сериалом "Игра престолов" был завершен и он длительное время не мог найти работу, из-за чего влез в большие долги. В этом Джейсон признался в интервью изданиюInStyle.

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Я имею в виду, что мы голодали после "Игры престолов". Я не мог получить работу. Это очень сложно, когда у вас есть дети и вы полностью в долгах,

– рассказал Момоа.

После переезда в Лос-Анджелес ему около четырех лет приходилось искать себе агента. Проблемы у семьи закончились, когда в 2016 году его пригласили на съемки фильма "Лига справедливости" в роли Аквамена. Всего лишь за два года мужчина получил бешеную популярность и гонорары за главную роль в фильме "Аквамен" производства DC Comics. Сейчас его график расписан примерно до 2024 года, поскольку снимает новые эпизоды шоу для Apple TV+ и принял участие в фильме "Дюна" (2021).



Джейсон Момоа в роли Аквамена в одноименном фильме / DC Comics

Известно, что с октября 2017 года мужчина женат на Лизе Боне, которая старше него на 11 лет и с которой он встречался с 2005 года. У них родилось двое детей: дочь Лола (2007) и сын Вульф (2008).