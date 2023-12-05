Це був єдиний вихід: 71-річному батьку знаменитої Брітні Спірс ампутували ногу
Джерело:TMZ
Батько американської співачки Брітні Спірс Джеймі, якому зараз 71 рік, вже тривалий час бореться з алкоголізмом. Через надмірне споживання спиртного чоловік зіткнувся з серйозними ускладненнями. Зокрема, у нього виникла сильна інфекція однієї з ніг.
Внаслідок цього чоловік довго лікувався. Втім, зрештою медики прийшли до висновку, що ампутація – єдиний вихід.
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Батькові Брітні Спірс ампутували ногу
Джеймі був госпіталізований на тривалий час до лікарні через серйозну інфекцію ноги. Попри п'ять операцій у спробі контролювати інфекцію, медичні працівники зрештою дійшли висновку, що ампутація була єдиним правильним рішенням.
У Джеймі була сильна інфекція однієї з ніг, через яку він потрапив до лікарні на кілька тижнів. Йому було проведено п'ять невдалих операцій зі стримування інфекції, і лікарі вирішили, що єдиним виходом є ампутація,
– повідомило джерело з близького оточення чоловіка.
Джеймі Спірс після операції почувається не дуже добре, але поступово починає одужувати.
Що відомо про батька Брітні Спірс
- Джеймі Спірс народився 4 липня 1952 року. Він був одним із керівників кар'єри виконавиці, а також виконавчим продюсером її перших альбомів.
- У 2008 році, у зв'язку з серйозними проблемами Брітні з психічним здоров'ям, Джеймі Спірс отримав тимчасове опікунство над своєю дочкою. Чоловік продовжував бути опікуном Брітні впродовж багатьох років.
- Однак у 2019 році він заявив про своє рішення відмовитися від посади постійного опікуна. Пізніше, у 2021 році, під тиском громадськості та фанів Брітні, суд розглянув питання її опіки й вирішив визначити нового опікуна. Контроль за фінансами знаменитості було передано професійному аудитору.
- Співачка розповідала, що батько змушував її приймати надмірну дозу літію – препарату від біполярного розладу.
- Крім того, він заборонив артистці знімати протизаплідну спіраль, тим самим запобігаючи будь-якій можливості вагітності.
- Справа Брітні Спірс отримала широку увагу через рух "#FreeBritney", який виступає за припинення опіки над співачкою та захист її прав.