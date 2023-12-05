Внаслідок цього чоловік довго лікувався. Втім, зрештою медики прийшли до висновку, що ампутація – єдиний вихід.

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Батькові Брітні Спірс ампутували ногу

Джеймі був госпіталізований на тривалий час до лікарні через серйозну інфекцію ноги. Попри п'ять операцій у спробі контролювати інфекцію, медичні працівники зрештою дійшли висновку, що ампутація була єдиним правильним рішенням.

У Джеймі була сильна інфекція однієї з ніг, через яку він потрапив до лікарні на кілька тижнів. Йому було проведено п'ять невдалих операцій зі стримування інфекції, і лікарі вирішили, що єдиним виходом є ампутація,

– повідомило джерело з близького оточення чоловіка.

Джеймі Спірс після операції почувається не дуже добре, але поступово починає одужувати.

Що відомо про батька Брітні Спірс