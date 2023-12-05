В результате мужчина долго лечился. Впрочем, медики пришли к выводу, что ампутация – единственный выход.

Вас также может заинтересовать Не захотел ребенка: Бритни Спирс заявила, что Джастин Тимберлейк заставил ее сделать аборт

Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Джейми был госпитализирован на длительное время в больницу из-за серьезной инфекции ноги. Несмотря на пять операций в попытке контролировать инфекцию, медицинские работники пришли к выводу, что ампутация была единственным правильным решением.

У Джейми была сильная инфекция одной из ног, из-за которой он попал в больницу на несколько недель. Ему было проведено пять неудачных операций по сдерживанию инфекции, и врачи решили, что единственным выходом является ампутация,

– сообщил источник из близкого окружения мужчины.

Джейми Спирс после операции чувствует себя не очень хорошо, но постепенно начинает поправляться.

Что известно об отце Бритни Спирс