50-річний шотландський кіноактор Джерард Батлер розірвав стосунки з дизайнеркою Морган Браун. Роман пари тривав довгих 6 років, під час яких закохані вже пережили не одне розставання.

У пресі з'явились чутки про черговий розрив голлівудської пари. Як інформує видання People, 6-річний роман зірки мюзикла "Привид опери" Джерарда Батлера та його дівчини агента з нерухомості Морган Браун завершився розривом.

Причин розлучення не повідомляють, проте це стало справжньою несподіванкою для публіки, адже впродовж останніх місяців закохані демонстрували справжню ідилію в об'єктивах папараці.

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Востаннє Джерарда Батлера та Морган Браун бачили разом під час закупів у супермаркеті на початку липня цього року. Напередодні пару помітили на велосипедній прогулянці в Малібу, на якій вони виглядали закоханими й щасливими.

Роман Джерарда Батлера й Морган Браун

Вперше пару побачили разом на одному з пляжів Малібу у вересні 2014 року. Проте вже за два роки інсайдери з близького оточення закоханих поділились, що вони вирішили пожити одне без одного певний час. Однак розставання тривало недовго, у липні 2017 Джерарда Батлера та Морган Браун знову помітили разом під час спільної відпустки в Мексиці.

За три місяці шотландський кіноактор і продюсер в одному з інтерв'ю заявив, що йому подобається бути самотнім, а через напружений графік зйомок у нього немає часу на особисте життя. У серпні 2019 року закохані постали разом перед спалахами камер на червоній доріжці прем'єри трилера "Падіння янгола", у якому Джерард Батлер зіграв головну роль. На заході вони демонстрували свої почуття і не соромлячись публіки фліртували, даючи резонансний привід для обговорення у ЗМІ.

Нагадаємо, що ще три роки тому 50-річний Джерард Батлер зізнавався, що мріє стати батьком вже за п'ять років й бути у шлюбі. Він хотів стати татком для одного чи двох нащадків. Зауважимо, що, можливо, говорити про остаточний розрив пари зарано, адже у їхніх стосунках вирує пристрасть, а розлука вже двічі завершувалась возз'єднанням.