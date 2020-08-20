50-летний шотландский киноактер Джерард Батлер разорвал отношения с дизайнером Морган Браун. Роман пары длился долгих 6 лет, во время которых влюбленные уже пережили не одно расставание.

В прессе появились слухи об очередном разрыве голливудской пары. Как сообщает издание People, 6-летний роман звезды мюзикла "Призрак оперы" Джерарда Батлера и его девушки агента по недвижимости Морган Браун завершился разрывом.

Причин развода не сообщают, однако это стало настоящей неожиданностью для публики, ведь на протяжении последних месяцев влюбленные демонстрировали настоящую идиллию в объективах папарацци.

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Последний раз Джерарда Батлера и Морган Браун видели вместе во время закупок в супермаркете в начале июля этого года. Накануне пару заметили на велосипедной прогулке в Малибу, на которой они выглядели влюбленными и счастливыми.

Роман Джерарда Батлера и Морган Браун

Впервые пару увидели вместе на одном из пляжей Малибу в сентябре 2014 года. Однако уже через два года инсайдеры из близкого окружения влюбленных поделились, что они решили пожить друг без друга какое-то время. Однако расставание длилось недолго, в июле 2017 года Джерарда Батлера и Морган Браун вновь заметили вместе во время совместного отпуска в Мексике.

За три месяца шотландский киноактер и продюсер в одном из интервью заявил, что ему нравится быть одиноким, а из-за напряженного графика съемок у него нет времени на личную жизнь. В августе 2019 года влюбленные предстали вместе перед вспышками камер на красной дорожке премьеры триллера "падение ангела", в котором Джерард Батлер сыграл главную роль. На мероприятии они демонстрировали свои чувства и, не стесняясь публики, флиртовали, давая резонансный повод для обсуждения в СМИ.

Напомним, что еще три года назад 50-летний Джерард Батлер признавался, что мечтает стать отцом уже через пять лет и быть в браке. Он хотел стать папой для одного или двух потомков. Заметим, что, возможно, говорить об окончательном разрыве пары рано, ведь в их отношениях кипит страсть, а разлука уже дважды завершалась воссоединением.