Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес стала обличчям осінньої колекції модного бренду Coach. 51-річна зірка постала на кадрах разом зі своєю мамою та двома дітьми – Максом і Еммі.

Дженніфер Лопес стала глобальним амбасадором бренду Coach у листопаді 2019 року. На думку креативного директора бренду Стюарта Веверс, вона ідеально втілює цінності марки, пише Elle. Читайте також У білих мінішортах і футболці: Дженніфер Лопес продемонструвала бездоганний літній образ – фото

"Дженніфер дуже щира. Вона є цілеспрямованою і оригінальною. Жінка, яка пішла своїм власним шляхом і робить все по-своєму – вона дійсно втілює цінності Coach і нашої нової кампанії", – зазначив Веверс.

Модний бренд вирішив, що восени 2020 року в центрі уваги його реклами буде святкування єдності, тому зробив обличчями бренду відомих особистостей, однією з яких стала Дженніфер Лопес.

На неймовірних кадрах знаменитість позувала зі своєю сім’єю в стильних образах з осінньої колекції Coach. Фотографом цієї зйомки виступив Райан Макгінлі.

Дженніфер Лопес зі своєю сім'єю / Coach

51-річна знаменитість з'явилася на рекламних кадрах разом зі своїми дітьми – Максом і Еммі, а також зі своєю мамою Гваделупою Родрігес.

Дженніфер Лопес позує з донечкою Еммі / Coach

"Coach дав мені можливість подумати про любов трьох поколінь і оцінити щастя, яке я маю. У такий рік, як цей, коли навколо нас стільки хаосу, стільки змін і невизначеності, сім'я – це постійне джерело любові і світла один для одного. Я ніколи не відчувала себе такою близькою зі своєю сім'єю або такою залежною від неї, як в цей час в моєму житті", – прокоментувала кампейн співачка.

Дженніфер Лопес зі своєю мамою / Coach

Coach також представив рекламний мініфільм, в якому Лопес розмірковує про сім'ю. Зірка зазначила, що кожна людина може бути справжньою та не приховувати своє істинне "я" один від одного.

На кадрах можна побачити обід щасливої сім’ї на природі. 74-річна мама співачки та її 12-річні діти одягнені в затишні осінні светри – розмовляють, їдять та сміються.