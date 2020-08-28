Дженнифер Лопес стала глобальным послом бренда Coach в ноябре 2019 года. По мнению креативного директора бренда Стюарта Веверса, она идеально воплощает ценности марки, пишет Elle. Читайте такжеВ белых шортах и футболке: Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречный летний образ – фото "Дженнифер очень искренняя. Она является целенаправленной и оригинальной. Женщина, которая пошла по своему собственному пути и делает все по-своему – она действительно воплощает ценности Coach и нашей новой кампании", – отметил Веверс. Модный бренд решил, что осенью 2020 года в центре внимания его рекламы будет празднование единства, поэтому сделал лицами бренда известных личностей, одной из которых стала Дженнифер Лопес. На невероятных кадрах знаменитость позировала со своей семьей в стильных образах из осенней коллекции Coach. Фотографом этой съемки выступил Райан Макгинли. Дженнифер Лопес со своей семьей / Coach 51-летняя знаменитость появилась на рекламных кадрах вместе со своими детьми – Максом и Эмми, а также со своей мамой Гваделупой Родригес. Дженнифер Лопес позирует с дочкой Эмми / Coach "Coach дал мне возможность подумать о любви трех поколений и оценить счастье, которое у меня есть. Такой год, как этот, когда вокруг нас столько хаоса, столько изменений и неопределенности, семья – это постоянный источник любви и света друг для друга. Я никогда не чувствовала себя такой близкой со своей семьей или такой зависимой от нее, как в это время в моей жизни", – прокомментировала кампейн певица. Дженнифер Лопес со своей мамой / Coach Coach также представил рекламный мини-фильм, в котором Лопес рассуждает о семье. Звезда отметила, что каждый человек может быть настоящим и не скрывать свое истинное "я" друг от друга. На кадрах можно увидеть обед счастливой семьи на природе. 74-летняя мама певицы и ее 12-летние дети одеты в уютные осенние свитера – говорят, едят и смеются. Мини-фильм с семьей Дженнифер Лопес: смотрите видео онлайн