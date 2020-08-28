Дженнифер Лопес стала глобальным послом бренда Coach в ноябре 2019 года. По мнению креативного директора бренда Стюарта Веверса, она идеально воплощает ценности марки, пишет Elle.

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"Дженнифер очень искренняя. Она является целенаправленной и оригинальной. Женщина, которая пошла по своему собственному пути и делает все по-своему – она ​​действительно воплощает ценности Coach и нашей новой кампании", – отметил Веверс.

Модный бренд решил, что осенью 2020 года в центре внимания его рекламы будет празднование единства, поэтому сделал лицами бренда известных личностей, одной из которых стала Дженнифер Лопес.

На невероятных кадрах знаменитость позировала со своей семьей в стильных образах из осенней коллекции Coach. Фотографом этой съемки выступил Райан Макгинли.