51-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес має двох дітей – двійнят Еммі та Максиміліана. Син і донька рідко з'являються на публіці, проте сімейну ідилію з ними знаменита матуся демонструє в мережі. Домашні кадри зірки з дітьми ніколи не залишаються без уваги фанів.

Понад рік Дженніфер Лопес заручена з колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом, який має двох доньок від шлюбу з першою дружиною. Діти пари чудово ладнають та схвалюють союз батьків. В інстаграм-профлі зірка показала, як разом з нащадками готувалась до Гелловіну, який у США відзначатимуть вже 31 жовтня.

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Разом з 12-річними Еммі та Максиміліаном і їхніми друзями вони обирали гарбуз до свята. Діти були в захваті від підготовки до веселого свята та чудово провели день з мамою.

Дженніфер Лопес для виходу обрала зручний повсякденний одяг. Вона прогулювалась у штанах кольору хакі з великими кишенями і білій футболці, а на заході сонця накинула темне худі з написом Queen – "Королева". Волосся вона зібрала у високий пучок, а з аксесуарів обрала сережки-кільця. Навіть у день з сім'єю артистка зробила макіяж з акцентом на очі та ніжною помадою.



Дженніфер Лопес / Фото Instagram / @jlo

Фото Дженніфер Лопес з дітьми

Сімейна ідилія Джей Ло підкорила мережу. Фани оцінили милі фото з дітьми понад 1,6 мільйоном лайків. Зірка фотографувала дітей у момент вибору гарбуза, а саму співачку підловили, коли вона йшла алеєю, обійнявши сина і доньку. Ці фото сповнені любов'ю.



Дженніфер Лопес з дітьми / Фото Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес з дітьми / Фото Instagram / @jlo