У 51-летней американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес двое детей-двойняшек Эмми и Максимилиан. Сын и дочь редко появляются на публике, однако семейную идиллию с ними знаменитая мамочка демонстрирует в сети. Домашние кадры звезды с детьми никогда не остаются без внимания фанов.

Более года Дженнифер Лопес помолвлена с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, у которого две дочерей от брака с первой женой. Дети пары прекрасно ладят и одобряют союз родителей. В Инстаграм-профиле звезда показала, как вместе с детьми готовилась к Хэллоуину, который в США будут отмечать уже 31 октября.

Читайте также В коротком топе и с длинными волосами: Дженнифер Лопес поразила безупречным образом – фото

Вместе с 12-летними Эмми и Максимилианом и их друзьями они выбирали тыкву к празднику. Дети были в восторге от подготовки к веселому празднику и прекрасно провели день с мамой.

Дженнифер Лопес для выхода выбрала удобную повседневную одежду. Она прогуливалась в брюках цвета хаки с большими карманами и белой футболке, а на закате солнца накинула темное худи с надписью Queen – "Королева". Волосы она собрала в высокий пучок, а из аксессуаров выбрала серьги-кольца. Даже в день с семьей артистка сделала макияж с акцентом на глаза и нежной помадой.



Дженнифер Лопес / Фото Instagram / @jlo

Фото Дженнифер Лопес с детьми

Семейная идиллия Джей Ло покорила сеть. Фаны оценили милые фото с детьми более 1,6 миллионами лайков. Звезда фотографировала детей в момент выбора тыквы, а саму певицу подловили, когда она шла по аллее, обняв сына и дочь. Эти фото полны любовью.

Дженнифер Лопес с детьми / Фото Instagram / @jlo

Дженнифер Лопес с детьми / Фото Instagram / @jlo